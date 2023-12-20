20 декабря

19 декабря

Популярное

В Бурятии труженица тыла отпраздновала 90-летие

В Бурятии труженица тыла отпраздновала 90-летие
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
С юбилеем поздравили жительницу Баргузинского района

В Баргузинском районе Бурятии свой 90-летний день рождения отметила труженик тыла – Дарья Ивановна Кокорина.

Как рассказали в министерстве соцзащиты республики, родилась она в многодетной семье рабочих Ивана Ивановича Реховского и Евдокиии Афанасьевны Фоминой в 1933 году в селе Агафоново, прожив там до полного расформирования села.

- В восемь лет я пошла в школу. Закончила все 4 класса, которые были в Агафоновской школе, сразу пошла работать на почту, разносив письма и газеты с Баргузина в своё родное село. Мне было тогда 11 лет, - поделилась своей историей, вспоминая тяжёлые военные и послевоенные годы, юбиляр. - К 15 годам пришла работать на ферму дояркой, посвятив этой профессии 10 лет. И по сей день очень люблю животных и самостоятельно ухаживаю за своими курочками.

Далее был опыт работы на заимках и лесозаготовках, на Усть-Баргузинском кирпичном заводе. С 1961 по 1993 годы они отработала ветеринарной лечебнице, посвятив этому учреждению 32 года.

На вопрос «В чём секрет её долголетия» Дарья Ивановна ответила:
- В трудолюбии и добром сердце, которое открыто для всех, - заявила она. - Я всю свою жизнь, начиная с малых лет, работаю. Для меня работа, это основа движения, а чтобы двигаться мне помогала и помогает по сей день любовь. Любовь к делу, близким, животным, природе, ко всему, что есть на этом свете.

В свой день рождения юбиляр получила массу поздравлений от родных, близких, земляков. Ей вручили сертификат на единовременную денежную выплату и памятные подарки.

Бурятия труженики тыла долгожитель юбилей Баргузинский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В нацпарке Бурятии ликвидировали незаконную свалку
В нацпарке Бурятии ликвидировали незаконную свалку
Общество, 20.12.2023
Она была расположена в селе Талое Тункинского района
В Гусиноозёрске с 95-летием поздравили ветерана-активиста
В Гусиноозёрске с 95-летием поздравили ветерана-активиста
Общество, 20.12.2023
Юбиляр много лет трудилась на районном узле связи
В Бурятии труженица тыла отпраздновала 90-летие
В Бурятии труженица тыла отпраздновала 90-летие
Общество, 20.12.2023
С юбилеем поздравили жительницу Баргузинского района
В Бурятии состоялся спортивный фестиваль «Преодоление»
В Бурятии состоялся спортивный фестиваль «Преодоление»
Общество, 20.12.2023
Соревнования выявили сильнейших в 5 дисциплинах
Улан-удэнская школьница стала принцессой Кремлёвского кадетского бала
Улан-удэнская школьница стала принцессой Кремлёвского кадетского бала
Общество, 20.12.2023
В нём приняли участие 2900 лучших воспитанников 789 образовательных учреждений России
В Бурятии разыграли кубок по практической стрельбе
В Бурятии разыграли кубок по практической стрельбе
Общество, 20.12.2023
Самых метких определили в четырёх дисциплинах
В Тарбагатайском районе Бурятии долгожитель отметил свой 90-летний юбилей
В Тарбагатайском районе Бурятии долгожитель отметил свой 90-летний юбилей
Общество, 20.12.2023
Вчера в очередной раз именинником стал житель села Надеино Николай Трифонов
В Бурятии провели межрегиональный турнир по рукопашному бою
В Бурятии провели межрегиональный турнир по рукопашному бою
Общество, 20.12.2023
По итогам командного зачёта победу одержали хозяева соревнований
Бурятский научный центр присоединят к институту монголоведения
Бурятский научный центр присоединят к институту монголоведения
Общество, 20.12.2023
Соответствующие приказ подписан 14 декабря
Льготный проезд в общественном транспорте в Улан-Удэ сделали бессрочным
Льготный проезд в общественном транспорте в Улан-Удэ сделали бессрочным
Общество, 20.12.2023
Воспользоваться им могут пенсионеры, студенты и люди с инвалидностью
В Бурятии могут появиться квоты на авиарейсы для беременных
В Бурятии могут появиться квоты на авиарейсы для беременных
Общество, 20.12.2023
Будущих мам из районов республики поголовно отправляют рожать в Улан-Удэ
Жителей Бурятии просят законно приобретать ёлки
Жителей Бурятии просят законно приобретать ёлки
Общество, 20.12.2023
За незаконную рубку грозит штраф

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^