С юбилеем поздравили жительницу Баргузинского района
В Баргузинском районе Бурятии свой 90-летний день рождения отметила труженик тыла – Дарья Ивановна Кокорина.
Как рассказали в министерстве соцзащиты республики, родилась она в многодетной семье рабочих Ивана Ивановича Реховского и Евдокиии Афанасьевны Фоминой в 1933 году в селе Агафоново, прожив там до полного расформирования села.
- В восемь лет я пошла в школу. Закончила все 4 класса, которые были в Агафоновской школе, сразу пошла работать на почту, разносив письма и газеты с Баргузина в своё родное село. Мне было тогда 11 лет, - поделилась своей историей, вспоминая тяжёлые военные и послевоенные годы, юбиляр. - К 15 годам пришла работать на ферму дояркой, посвятив этой профессии 10 лет. И по сей день очень люблю животных и самостоятельно ухаживаю за своими курочками.
Далее был опыт работы на заимках и лесозаготовках, на Усть-Баргузинском кирпичном заводе. С 1961 по 1993 годы они отработала ветеринарной лечебнице, посвятив этому учреждению 32 года.
На вопрос «В чём секрет её долголетия» Дарья Ивановна ответила:
- В трудолюбии и добром сердце, которое открыто для всех, - заявила она. - Я всю свою жизнь, начиная с малых лет, работаю. Для меня работа, это основа движения, а чтобы двигаться мне помогала и помогает по сей день любовь. Любовь к делу, близким, животным, природе, ко всему, что есть на этом свете.
В свой день рождения юбиляр получила массу поздравлений от родных, близких, земляков. Ей вручили сертификат на единовременную денежную выплату и памятные подарки.
В Бурятии труженица тыла отпраздновала 90-летие
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