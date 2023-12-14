Законопроект об этом принят во втором чтении Госдумой
В Бурятии 76 323 граждан имеют инвалидность I, II и III группы. Из этого числа 33 864 человека проживают в Улан-Удэ. В 2020 году республика вошла в число субъектов, реализующих мероприятия по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
- Сумма финансирования за 2 года составила 41 млн. рублей. Охват граждан реабилитационными мероприятиями в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации, составил 80% для взрослых и 85% для детей. В 2023 году работа в данном направлении продолжится, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Буквально на этой неделе, 12 декабря депутаты Госдумы России приняли во втором чтении законопроект о социальной реабилитации инвалидов. Согласно документу, во всех регионах вводятся единые стандарты реабилитации инвалидов, будет создана комплексная система их поддержки: от социально-психологической и медицинской помощи до профориентации и переобучения людей с ограниченными возможностями здоровья.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятым законом регламентируются вопросы реабилитации как взрослых, так и детей.
- Впервые ранняя помощь, которая оказывается детям в возрасте до трёх лет с нарушениями в развитии и их семьям, выделяется в отдельное направление реабилитации, - добавил он. - Законопроект направлен на улучшение жизни почти 11 млн людей с ограниченными возможностями и более 730 тысяч детей-инвалидов.
В Бурятии введут единые стандарты реабилитации инвалидов
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