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В Бурятии столетие отметил Селенгинский район

В Бурятии столетие отметил Селенгинский район
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Звание «Почётный гражданин района» было присвоено Герою России

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил Селенгинский район республики со столетним юбилеем. 12 декабря в доме культуры «Шахтёр» города Гусиноозерск состоялось торжественное собрание общественности, где подвели итоги, вспомнили известных земляков и наградили за многолетний труд и достижения жителей района. Также Алексей Цыденов провёл встречу с активом молодёжи района, сообщает пресс-служба правительства РБ.

- Поздравляю жителей района с юбилеем. Район динамично развивается, он энергичный и живой. Хотелось бы отметить работу в этом направлении руководства и самих жителей. Здесь у людей постоянно есть идеи, новые предложения, не все получаются и это нормально. Но каждый раз из нескольких креативных идей одна-две реализуются и работают на пользу района, его жителей. Сила района в её молодёжи, и сегодня я увидел, что у молодёжи Селенгинского района глаза горят, они ходят работать и что-то делать на благо своей малой родины. И наша задача в этом их поддержать, – отметил Алексей Цыденов.

В в ходе торжественного собрания звание «Почётный гражданин Селенгинского района» присвоено Герою России Владимиру Дарковскому. Он уроженец посёлка Селендума. Своего героя-земляка селенгинцы встречали стоя. Владимир поблагодарил всех жителей Бурятии от себя и от имени своих сослуживцев за оказываемую помощь, отметив, что каждая успешно выполненная операция – это заслуга и фронта, и надёжного тыла дома.

Бурятия Селенгинский район юбилей

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