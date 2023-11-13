Антонина Тарасова проживает в Зырянске
В Прибайкальском районе Бурятии слова поздравлений принимала жительница села Зырянск, труженица тыла Антонина Антоновна Тарасова. Ей исполнилось 95 лет.
- Рано, как и многие дети времён Великой Отечественной войны я начала работать в колхозе. Сначала с мамой – на колхозных полях и огороде, копала с взрослыми картошку. Много пахала и боронила на коне. Трудилась на лесозаготовках, испытала на себе голод и холод, - рассказывает о годах войны ветеран. – Всегда говорила, что я обычная русская женщина, испытавшая на своём веку и радости, и горести. Моя судьба похожа на судьбу многих людей, живших в те тяжёлые годы. В послевоенное время вышла замуж за местного парня. Мой Леонид Андреевич – фронтовик, воевал. Вместе с мужем мы воспитали и вырастили дочь и двух сыновей.
Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, сейчас у неё 7 внуков, 15 правнуков и уже 1 праправнучка. В 95 лет именинница сохранила ясность ума и жизнелюбие. Помнит в подробностях свою длинную трудовую биографию.
- В этот праздничный день в доме Антонины Антоновны собралась вся большая, дружная семья, - рассказали в отделе социальной защиты населения по Прибайкальскому району. – Наша долгожительница получила адресные поздравительные открытки от президента России В.В. Путина и главы Бурятии А.С. Цыденова, сертификат на единовременную денежную выплату, памятные подарки, и, конечно же, тёплые слова пожеланий.
В Бурятии сельская жительница отметила 95-летие
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