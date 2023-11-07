На юге Бурятии 90-летие отметила ветеран труда

Общество, Фото: отдел соцзащиты населения по Кяхтинскому району

Юбилей отпраздновала уроженка Кяхты Клара Синюшкина



В Бурятии с 90-летним юбилеем поздравили коренную жительницу города Кяхта Клару Михайловну Синюшкину.



Клара Михайловна родилась 6 ноября 1933 года в Кяхте в семье Михаила Михайловича и Веры Иннокентьевны Вокиных. Отец работал бухгалтером в райпо, а мать была домохозяйкой. Клара родилась девятым ребёнком в семье. Жили трудно, но дружно.



Детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Из воспоминаний о детстве осталось то, что всегда хотелось есть. Самыми вкусными и сладкими для детей войны были солодка, которую выкапывали на горе, и турнепс, который выращивали в колхозах для скота.



Юбиляр училась в школе №1, после окончания 8 класса поступила в Кяхтинское педагогическое училище, которое закончила в 1954 году. После окончания училища была направлена на работу в Кяхтинский детский дом №3. Проработала там воспитателем 16 лет.



- После расформирования детского дома прошло много лет, а мои воспитанники до сих пор не забывают меня: поздравляют с праздниками, интересуются здоровьем и каждый раз с благодарностью вспоминают детский дом и всех работников, - рассказывает именинница.



Когда расформировали детский дом, Клару Михайловну перевели работать в детский сад №1 «Теремок», где 20 лет до пенсии работала воспитателем.



В 1953 году вышла замуж за Пантелеймона Дмитриевича Синюшкина, прожили с ним 28 лет. Вырастили дочь, Наталью Пантелеймоновну, которая окончила Кяхтинское медицинское училище и 39 лет отработала акушеркой в Кяхтинской ЦРБ.



- После ухода на пенсию я посвятила себя воспитанию внуков. У меня трое внуков и два правнука. Сейчас мои внуки уже взрослые и разъехались по нашей необъятной России, - добавляет Клара Михайловна. - Старший внук уехал жить в Иркутск. Средняя внучка вышла замуж и с мужем переехала в Москву, они мне подарили правнука, сейчас он заканчивает 11-й класс. Младшая внучка живёт со мной. Она пошла по моим стопам и так же, как и я, работает в детском саду №1 «Теремок» воспитателем. Её муж в данный момент находится на СВО и защищает нашу Родину, а я, несмотря на свои годы, помогаю воспитывать их дочку – мою правнучку.



Юбиляр имеет удостоверение «Ветеран труда» и в 2015 году получила статус «Дети войны». Об этом сообщает отдел социальной защиты населения по Кяхтинскому району.

