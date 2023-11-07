В Усть-Ордынском округе отпраздновали юбилей района

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

105-летие отметил Эхирит-Булагатский район



В Усть-Ордынском Бурятском округе прошли праздничные торжества, посвящённые 105-летию Эхирит-Булагатского района. В посёлке Усть-Ордынский, в центре досуга «Наран» собирались ветераны, представители общественных организаций, работники аграрного сектора и бюджетной сферы, мэры муниципальных районов Иркутской области, гости из Бурятии, в том числе представители двух землячеств: Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов, Осинского и Боханского районов.



Праздничные мероприятия были организованы на разных площадках посёлка. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» прошёл межрегиональный турнир по вольной борьбе имени мастера спорта международного класса СССР Геннадия Манжуева. В соревнованиях принимали участие более 350 борцов из разных регионов России. На открытый турнир приветствовать гостей приехали вдова Геннадия Николаевича Тамара Кирилловна, сын Баир, родственники, почётные гости.



На площади Ленина состоялась ярмарка, на которой была представлена продукция крестьянско-фермерских хозяйств Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов, личных подсобных хозяйств и крупных предприятий. Также здесь прошёл фестиваль национальных культур «Созвездие дружбы». Команды из всех сельских поселений Эхирит-Булагатского района и одна сборная команда «Наранай туя», которая состояла из сотрудников детских садов «Алёнушка» и «Солнышко», боролись за звание лучших в трёх творческих номинациях: «Народная песня», «Частушки» и «Национальная кухня».



В национальном музее УОБО впервые продемонстрирована воссозданная по архивным материалам топографическая карта Усть-Кудинских и Верхоленских ведомств XVIII-XIX веков. На карте отмечены бурятские улусы, которых уже нет, священные места, памятники, локализация бурятских родов и многое другое. Составители карты – краеведы-генеалоги Анатолий Хантуев и Игорь Жидиль.



Презентация сборника стихов Валентины Далбаевой прошла в библиотечном отделе муниципального учреждения культуры Эхирит-Булагатского межпоселенческого центра досуга. Этот сборник является продолжением книги, выпущенной ранее.



Праздничным подарком для жителей и гостей района стала изданная администрацией района книга. Её получили в подарок почётные гости. Издание также поступит во все школьные и муниципальные библиотеки района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



