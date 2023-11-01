В Улан-Удэ разыграют футбольный «Кубок Поколений»

За победу на турнире сразятся дети и их родители



18 и 19 ноября в Улан-Удэ пройдёт турнир по мини-футболу среди детей 2013-2014 годов рождения и их родных «Кубок Поколений». Соревнования проведут в доме культуры «Савва».



На футбольной площадке сразятся не только дети, но и их родители. В турнире примут участие спортсмены 2013-2014 годов рождения, а также их родственники: мамы, папы, бабушки и дедушки.



- Дети и родители разных команд будут играть между собой. В конце турнира очки, которые заработают дети и родители, будут сложены вместе, и по их сумме определится победитель и призёры турнира, - сообщает детская футбольная лига РБ. - Таким образом, родители детей не только будут поддерживать с трибуны своих футболистов, но и собственным примером покажут как нужно играть в футбол.



Количество участников ограничено.



Возрастное ограничение: 0+.

