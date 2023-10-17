Жительница Бурятии осталась без автомобиля из-за мужа-выпивохи

А его самого за пьяную езду приговорили к обязательным работам



Жителя Иволгинского района осудили за езду в нетрезвом виде. В сентябре 2022-го его уже привлекали к ответственности за такое нарушение. Тогда мужчину арестовали на десять суток. Однако в апреле он вновь сел за руль, выпив перед этим со своим другом.



Уже по пути домой сельчанин попался сотрудникам ДПС. К слову, автомобиль принадлежал его супруге. Против иволгинца на этот раз возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»).



На заседании мужчина признал свою вину. Суд назначил наказание – обязательные работы и на два с половиной года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС. Машину, зарегистрированную на супругу нарушителя, конфисковали. Как сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда, приговор ещё не вступил в законную силу.