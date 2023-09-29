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В Улан-Удэ более 50 домов на весь день останутся без холодной воды

В Улан-Удэ более 50 домов на весь день останутся без холодной воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Её отключат в Октябрьском районе

В пятницу, 29 сентября, в Октябрьском районе Улан-Удэ отключат холодное водоснабжение. Об этом предупредили в МУП «Водоканал».

ХВС не будет в СОШ № 55 на улице Шукшина, 1, детском садике № 47 «Ёлочка» и доме культуры на улице Совхозная, 50д. Под отключение также попадут 36 частных домов на этой же улице, 19 – на Шукшина и два – на улице Линейная.




Благо цивилизации исчезнет в 09:30. Вернут его через 12 часов – в 21:30. Причина тому – аварийно-восстановительные работы по переключению аварийного участка в микрорайоне Забайкальский на улице Совхозная, 73а

Местным жителям пообещали организовать подвоз воды. Узнать время прибытия машины и уточнить её местонахождение можно, позвонив в диспетчерскую службу МУП по телефонам 8 (3012) 44-00-00 и 44-10-33. 
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