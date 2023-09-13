В Бурятии 90-летие отпраздновала жительница Большого Куналея

Общество, Фото: пресс-служба администрации Тарбагатайского района

Юбиляру вручили подарки и поздравления



12 сентября в Бурятии 90-летний юбилей отметила жительница села Большой Куналей Васса Денисовна Васильева. В юбилейный день рождения именинница принимала поздравления от представителей комитета по социальному развитию МО «Тарбагатайский район», администрации сельского поселения «Большекуналейское» и отдела социальной защиты населения по Тарбагатайскому району.



Гости вручили юбиляру поздравление от имени президента РФ и главы Бурятии, подарки и поздравления от районной и сельской администраций. Также имениннице пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни и большого женского счастья.



По информации пресс-службы администрации Тарбагатайского района, Васса Денисовна – уроженка Тарбагатая. Начала работать с 12 лет, и теперь за её плечами длинная трудовая биография. За свой труд была поощрена многочисленными грамотами и юбилейными медалями.



В 1954 году вышла замуж за Феоктиста Трифоновича Васильева, в их семье родилось четверо детей: трое дочерей и сын. Сейчас у юбиляра большая семья – 9 внуков и 15 правнуков.



