Юбиляру вручили подарки и поздравления
12 сентября в Бурятии 90-летний юбилей отметила жительница села Большой Куналей Васса Денисовна Васильева. В юбилейный день рождения именинница принимала поздравления от представителей комитета по социальному развитию МО «Тарбагатайский район», администрации сельского поселения «Большекуналейское» и отдела социальной защиты населения по Тарбагатайскому району.
Гости вручили юбиляру поздравление от имени президента РФ и главы Бурятии, подарки и поздравления от районной и сельской администраций. Также имениннице пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни и большого женского счастья.
По информации пресс-службы администрации Тарбагатайского района, Васса Денисовна – уроженка Тарбагатая. Начала работать с 12 лет, и теперь за её плечами длинная трудовая биография. За свой труд была поощрена многочисленными грамотами и юбилейными медалями.
В 1954 году вышла замуж за Феоктиста Трифоновича Васильева, в их семье родилось четверо детей: трое дочерей и сын. Сейчас у юбиляра большая семья – 9 внуков и 15 правнуков.
В Бурятии 90-летие отпраздновала жительница Большого Куналея
Общество, Фото:
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