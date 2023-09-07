С юбилеем поздравили долгожительницу из Хандагатая
6 сентября в Тарбагатайском районе Бурятии 90-летний юбилей отметила ветеран труда, труженица тыла, долгожительница села Хандагатай Екатерина Витальевна Рандина. Поздравить юбиляра со знаменательным событием приехали представители районной администрации, администрации сельского поселения «Верхнежиримское», отдела социальной защиты населения. Они вручили памятные подарки и приветственный адрес от президента РФ, главы РБ и администрации Тарбагатайского района, а также сертификат на единовременную выплату денежных средств как участнику трудового фронта. Гости выразили юбиляру слова благодарности за самоотверженный труд и пожелали здоровья, долгих лет жизни и заботы близких людей.
Вся жизнь Екатерины Витальевны прошла в селе Хандагатай. Родилась она в большой семье, где росло четверо детей, все девочки. Отец ушёл из семьи, оставив детей. Началась война, и жить стало ещё тяжелее. Чтобы выжить, нужно было много работать. С самого детства именинница работала на ферме. Кормила свиней, «ходила» за телятами. Чтобы получить небольшую премию, косила ручной косой по три гектара травы. Её мать умерла совсем молодой, ей было всего 42 года. Самая младшая сестра тогда только пошла в первый класс, поэтому уже, будучи, замужем Екатерина помогала семье.
- Екатерина Витальевна вышла замуж за местного тракториста, у них родилось четверо детей. Жизненное упорство и стойкий характер всегда сопровождали героиню нашего очерка по жизни, помогали справляться с трудностями. А их было немало. Женщина похоронила троих детей, - сообщает пресс-служба районной администрации.
Сегодня юбиляр живёт с семьёй сына. Она счастливая бабушка 4 внуков, 10 правнуков и 2 праправнуков. Екатерина Витальевна старается помогать по домашним делам и до сих пор любит ходить по лесу и собирать грибы.
В селе Бурятии 90-летие отпраздновала труженица тыла
Общество, Фото:
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