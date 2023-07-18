В Забайкалье снимают фильм о бурятском снайпере

Общество, Фото: из архива семьи Кулыровых

Лента расскажет о вкладе жителей Петровск-Забайкальского района в победу 1945 года



В Забайкальском крае Петровск-Забайкальский краеведческий музей начал реализацию проекта «Земля родная, помни нас» (6+). Документальный фильм покажет забайкальцам вклад жителей района в победу в Великой Отечественной войне и затронет историю бурятского снайпера Шагдара Кулырова. Сейчас идут съёмки, увидеть премьеру можно будет в октябре этого года.



Документальный фильм с военно-исторической реконструкцией создаётся на основе собранной информации о петровчанах – участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла и детях войны. Художественности фильму добавят отснятые сцены боев. С ними создателям фильма помогают участники клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт». Главным режиссёром и сценаристом фильма стал руководитель Петровск-Забайкальского филиала Дмитрий Головин. Благодаря клубу для проекта удалось найти костюмы. а все необходимое смогли закупить с помощью выигранного гранта.



Актёрский состав – жители города Петровска-Забайкальского, которые откликнулись на призыв сняться в фильме. Среди актёров и представители целевой группы проекта – молодёжь.



- Очень долго искали локации. Мы планируем показать Петровск-Забайкальский госпиталь, который располагался в двух школах города. Сейчас в одной из них идёт ремонт, поэтому сцену с госпиталем мы отсняли в школе №2, где с 1942 года был расположен эвакогоспиталь. Нам очень помог и главный врач центральной городской больницы Роман Дуденко. Он откликнулся, и нам предоставили реквизит для съёмок госпиталя времён Великой Отечественной войны – кровати, подушки, матрасы, - рассказала директор Петровск-Забайкальского краеведческого музея и руководитель проекта Светлана Номоконова.



По её словам, уже успели отснять сцену боев, где участвовал забайкалец-снайпер Шагдар Кулыров, который в своё время учился у знаменитого снайпера Семёна Номоконова. Свою первую боевую медаль стрелок-снайпер Шагдар Кулыров получил в июле 1942 года за то, что без промаха бил врага «по примеру знатного снайпера Номоконова», как написано было в наградном листе.



- Сейчас мы снимаем сцену, где Номоконов учит Курылова. Причём участие в наших съёмках принимает родственник самого Шагдара. Сцену снимаем на бурятском языке, - отметила Светлана Номоконова.



В планах отснять ещё одну сцену: во времена Великой Отечественной в городе Петровске-Забайкальском было фабрично-заводское училище, в которое был большой набор. Туда набирали подростков, чтобы те смогли заменить сталеваров и прокатчиков. Уже студентами они учились и одновременно работали на заводе, получая необходимую практику.



- Желающим присоединиться к съёмкам можно обратиться в Петровск-Забайкальский краеведческий музей, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.



Возрастное ограничение: 6+.

