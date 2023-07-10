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В Монголии стартовала череда праздников и фестивалей

В Монголии стартовала череда праздников и фестивалей
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
В июле в стране отметят Наадам и проведут несколько туристических мероприятий

С 11 по 13 июля в Монголии отметят национальный праздник Наадам в честь основания государства хунну и создания Монгольской империи. В рамках праздника пройдут состязания по излюбленным национальным видам спорта. Основные торжества пройдут в столице страны – Улан-Баторе. Часть общемонгольских мероприятий (скачки) проведут в местности Хой долоо худаг.

В целях сохранения и защиты бурятского традиционного народного танца ёхор и передачи его будущим поколениям в сомоне Батширээт аймака Хэнтий с 14 по 16 июля организуют фестиваль «Ёохор» (0+).

Культурно-туристический фестиваль «Шёлковый путь – Хархорум» (6+) пройдёт с 15 по 17 июля в одноименном сомоне аймака Уверхангай. Среди запланированных мероприятий: международная академическая конференция, посвящённая роли города Каракорум в развитии Шёлкового пути, культурные выставки, дегустация национальных блюд, религиозный обряд «Цам», скачки, конное шоу, а также ярмарка-выставка.

C 19 по 21 июля в аймаке Баянхонгор собираются провести фестиваль монгольского народа «Харвуул» (6+). Мероприятие пройдёт в историческом месте под названием Заг-Байдрагийн Хурэн бэлчир. В рамках фестиваля пройдут соревнования по стрельбе из лука.

22 июля в сомоне Бат-Улзий аймака Уверхангай состоится фестиваль войлочных изделий Монголии (0+). Запланированы следующие мероприятия: стрижка овец, изготовление войлока, дойка овец, прядение пряжи и многое другое.

Ежегодный фестиваль, который пройдёт 23 июля также в сомоне Бат-Улзий аймака Уверхангай, направлен на сохранение традиции разведения яков и поддержку яководов (6+). Праздник включит такие мероприятия как, скачки на яках, групповые конкурсы ловли яков с лассо, конкурс самых красивых яков, ярмарка-выставка лучших местных продуктов питания, изделий из шерсти и многое другое.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в связи с объявлением правительством Монголии 2023, 2024 и 2025 годы «Годами посещения Монголии» национальная авиакомпания «МИАТ» спустя 15 лет возобновила внутренние перелёты. Регулярные рейсы стартовали 30 июня.

Монголия Праздники фестиваль

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