В Монголии стартовала череда праздников и фестивалей

В июле в стране отметят Наадам и проведут несколько туристических мероприятий
С 11 по 13 июля в Монголии отметят национальный праздник Наадам в честь основания государства хунну и создания Монгольской империи. В рамках праздника пройдут состязания по излюбленным национальным видам спорта. Основные торжества пройдут в столице страны – Улан-Баторе. Часть общемонгольских мероприятий (скачки) проведут в местности Хой долоо худаг.
В целях сохранения и защиты бурятского традиционного народного танца ёхор и передачи его будущим поколениям в сомоне Батширээт аймака Хэнтий с 14 по 16 июля организуют фестиваль «Ёохор» (0+).
Культурно-туристический фестиваль «Шёлковый путь – Хархорум» (6+) пройдёт с 15 по 17 июля в одноименном сомоне аймака Уверхангай. Среди запланированных мероприятий: международная академическая конференция, посвящённая роли города Каракорум в развитии Шёлкового пути, культурные выставки, дегустация национальных блюд, религиозный обряд «Цам», скачки, конное шоу, а также ярмарка-выставка.
C 19 по 21 июля в аймаке Баянхонгор собираются провести фестиваль монгольского народа «Харвуул» (6+). Мероприятие пройдёт в историческом месте под названием Заг-Байдрагийн Хурэн бэлчир. В рамках фестиваля пройдут соревнования по стрельбе из лука.
22 июля в сомоне Бат-Улзий аймака Уверхангай состоится фестиваль войлочных изделий Монголии (0+). Запланированы следующие мероприятия: стрижка овец, изготовление войлока, дойка овец, прядение пряжи и многое другое.
Ежегодный фестиваль, который пройдёт 23 июля также в сомоне Бат-Улзий аймака Уверхангай, направлен на сохранение традиции разведения яков и поддержку яководов (6+). Праздник включит такие мероприятия как, скачки на яках, групповые конкурсы ловли яков с лассо, конкурс самых красивых яков, ярмарка-выставка лучших местных продуктов питания, изделий из шерсти и многое другое.
Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в связи с объявлением правительством Монголии 2023, 2024 и 2025 годы «Годами посещения Монголии» национальная авиакомпания «МИАТ» спустя 15 лет возобновила внутренние перелёты. Регулярные рейсы стартовали 30 июня.
В Монголии стартовала череда праздников и фестивалей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Бурятии отметили День бамовца
Он установлен на аллее героев
Работники смогут посетить места погребения близких без получения отгула
Красивый сквер появился в Кырене
Заседания будут проводиться еженедельно
«Золото» в стрельбе из классического лука выиграла мужская команда республики
Спортсмены Иркутской области стали победителями юношеского чемпионата
Каркас теневого навеса выполнен из деревянных брусьев
Для ребят провели обзорную экскурсию
Рост малыша составил всего 27 см
У диких животных сейчас растёт потомство
Всего озеленители подготовили более 200 кашпо
Там состоится песенный конкурс
Ближайшие два дня обещают быть дождливыми
Новая ливневка выдержала первую проверку