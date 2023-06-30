Выставка в Кяхте расскажет «О той Земле, где ты родился»

Общество, Фото: Кяхтинский краеведческий музей

Посетителям покажут пейзажи и натюрморты



В Кяхте открылась выставка картин «О той Земле, где ты родился». Она начала свою работу в местном краеведческом музее. Мероприятие посвящено столетию образования Кяхтинского района.



Картины выполнены в технике масло и акварель. На них в основном представлена краеведческая тематика: родные пейзажи, натюрморты, Байкал.



Как сообщили в Кяхтинском краеведческом музее имени академика В.А. Обручева, каждая работа проникнута душевностью и трепетом к родной природе, землякам, к той земле, где родился.



Возрастное ограничение: 6+.

