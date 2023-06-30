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Выставка в Кяхте расскажет «О той Земле, где ты родился»

Выставка в Кяхте расскажет «О той Земле, где ты родился»
Общество,  Фото:Кяхтинский краеведческий музей
Посетителям покажут пейзажи и натюрморты

В Кяхте открылась выставка картин «О той Земле, где ты родился». Она начала свою работу в местном краеведческом музее. Мероприятие посвящено столетию образования Кяхтинского района.

Картины выполнены в технике масло и акварель. На них в основном представлена краеведческая тематика: родные пейзажи, натюрморты, Байкал.

Как сообщили в Кяхтинском краеведческом музее имени академика В.А. Обручева, каждая работа проникнута душевностью и трепетом к родной природе, землякам, к той земле, где родился.

Возрастное ограничение: 6+.
Кяхта выставка музей

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