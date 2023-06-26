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В Улан-Удэ проходит резервный день для сдачи ЕГЭ по математике

В Улан-Удэ проходит резервный день для сдачи ЕГЭ по математике
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А выпускники 9 классов пересдают экзамен по русскому языку

26 и 28 июня выпускники 9 классов пересдают экзамены по обязательным предметам: русскому языку и математике. 27, 29 июня - экзамены по предметам по выбору, а 30 июня и 1 июля школьники получат возможность пересдать экзамены по всем предметам.

Выпускники 11 классов сегодня пересдают экзамен по математике обоих уровней. Завтра – по иностранным языкам, биологии и информатике и ИКТ. 28 июня - по обществознанию и химии, 29 июня по истории и физике, 1 июля - по всем предметам.

Экзамены являются обязательными для получения аттестата о школьном образовании. В резервный период выпускники сдают экзамены в случае совпадения выбранных экзаменов в один день или из-за неявки по уважительной причине в основной срок, например, из-за болезни.

Также девятиклассники, если не достигли минимального порога на экзаменах, в резервные дни основного периода могут пересдать экзамены не более чем по двум предметам вне зависимости от того, обязательные эти предметы или по выбору. Одиннадцатиклассники же имеют право попробовать свои силы ещё раз этим же летом только по обязательным предметам: русскому языку и математике при условии, если не достигнут минимальный порог только по одному из этих предметов.

В этом году в Улан-Удэ заканчивают школу 8575 человек. Из них 5932 – выпускники 9 классов, 2643 заканчивают 11 класс.
ЕГЭ

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