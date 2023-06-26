А выпускники 9 классов пересдают экзамен по русскому языку
26 и 28 июня выпускники 9 классов пересдают экзамены по обязательным предметам: русскому языку и математике. 27, 29 июня - экзамены по предметам по выбору, а 30 июня и 1 июля школьники получат возможность пересдать экзамены по всем предметам.
Выпускники 11 классов сегодня пересдают экзамен по математике обоих уровней. Завтра – по иностранным языкам, биологии и информатике и ИКТ. 28 июня - по обществознанию и химии, 29 июня по истории и физике, 1 июля - по всем предметам.
Экзамены являются обязательными для получения аттестата о школьном образовании. В резервный период выпускники сдают экзамены в случае совпадения выбранных экзаменов в один день или из-за неявки по уважительной причине в основной срок, например, из-за болезни.
Также девятиклассники, если не достигли минимального порога на экзаменах, в резервные дни основного периода могут пересдать экзамены не более чем по двум предметам вне зависимости от того, обязательные эти предметы или по выбору. Одиннадцатиклассники же имеют право попробовать свои силы ещё раз этим же летом только по обязательным предметам: русскому языку и математике при условии, если не достигнут минимальный порог только по одному из этих предметов.
В этом году в Улан-Удэ заканчивают школу 8575 человек. Из них 5932 – выпускники 9 классов, 2643 заканчивают 11 класс.
В Улан-Удэ проходит резервный день для сдачи ЕГЭ по математике
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
А выпускники 9 классов пересдают экзамен по русскому языку
В зале активно занимаются сотрудники всех отделений больницы и техперсонал
На днях мобильный пункт приставов был развёрнут в аэропорту
Стартовал приём заявок на всероссийский конкурс грантовых проектов в сфере образования
Один из этапов хирургического вмешательства провели в республике впервые
Маленькие рыжие хищники резвятся прямо у них на глазах
Специалистам пришлось промыть дюжину участков канализации
Колонию посетил депутат горсовета
Собрались жители всех 17 поселений района
Причина не называется
Константин Борисов проработал там более 20 лет и удостоился высочайшей награды
Чартеры этим летом полетят только в два российских региона
Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства
Планируете поступление в университет? Приёмная комиссия Сибирского федерального университета приедет прямо к вам домой
Приёмная комиссия СФУ будет работать в Улан-Удэ 28 июня
Он командир взвода тяжёлых огнемётных систем «Солнцепëк»