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Учителей Бурятии приглашают побороться за крупные гранты

Учителей Бурятии приглашают побороться за крупные гранты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стартовал приём заявок на всероссийский конкурс грантовых проектов в сфере образования

Образовательный союз объявил приём заявок на ежегодный всероссийский конкурс грантовых проектов «Сквозные образовательные траектории 2023». Победители получат гранты в размере от 200 до 500 тысяч рублей на реализацию проектов. К участию приглашаются учителя, руководители, команды образовательных организаций общего образования и среднего профессионального образования.

Заявки принимаются по шести номинациям: воспитание и социализация; работа с детьми с особыми образовательными потребностями; непрерывное образование; игровые формы и методы обучения; эффективное управление; искусственный интеллект.

Жюри будет оценивать актуальность, новизну, конкурентоспособность, проработанность, востребованность проектов и тиражируемость их результатов.

Приём заявок ведётся до 10 августа на сайте https://grant.obr.so. С 1 сентября по 15 октября состоится общественно-профессиональное обсуждение проектов.

Победителей в каждой номинации определят в период с 13 по 15 октября.

Победители в каждой из шести номинаций получат гранты на реализацию проектов: 1 место – до 500 тыс. рублей, 2 место – до 300 тыс. рублей, 3 место – до 200 тыс. рублей.
учителя гранты

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