В музее Улан-Удэ отпразднуют День города

Для посетителей проведут бесплатные лекции и концерт



17 июня музей истории Улан-Удэ присоединится к празднованию Дня города. В рамках праздника в музее прочитают несколько лекций. Посетители могут узнать информацию об «Одном дне из жизни семейских: быт, уклад жизни, костюм, песня», «Истории исследования Удинского острога», «Селенгинском пехотном полке. Униформе и участии в Отечественной войне 1812 года».



Также здесь проведут мастер-класс по военно-исторической миниатюре и откроют выставку работ художников И.Х. Алтаева и Ч.Б. Шенхорова.



Кроме этого, будет организован концерт. Вход в музей свободный.



Возрастное ограничение: 6+.

