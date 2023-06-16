Для посетителей проведут бесплатные лекции и концерт
17 июня музей истории Улан-Удэ присоединится к празднованию Дня города. В рамках праздника в музее прочитают несколько лекций. Посетители могут узнать информацию об «Одном дне из жизни семейских: быт, уклад жизни, костюм, песня», «Истории исследования Удинского острога», «Селенгинском пехотном полке. Униформе и участии в Отечественной войне 1812 года».
Также здесь проведут мастер-класс по военно-исторической миниатюре и откроют выставку работ художников И.Х. Алтаева и Ч.Б. Шенхорова.
Кроме этого, будет организован концерт. Вход в музей свободный.
Возрастное ограничение: 6+.
В музее Улан-Удэ отпразднуют День города
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
17 июня они пройдут в нескольких районах республики
В столице республики начнёт работу новая выставка
В «Юбилейном» отметят День города
Неравнодушные люди убирали «просьбы о благополучии»
В столице республики провели военно-патриотический турнир
Наблюдения велись в местности Саханай, недалеко от села Дульдурга
На них дети смогут познакомиться с различными направлениями науки и её основными принципами
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из парка имени Орешкова
Гран-при «Казачьего круга» выиграли джидинцы
В планах – разработка средств диагностики ещё нескольких генетических аномалий
Правительство области подписало соглашение о комплексном развитии городской территории
Общекомандную победу одержали налоговики
Школы и детские сады на 7 тыс. мест построят на Дальнем Востоке
Объектом всемирной сети стал монгольский заповедник «Онон-Балж»
Животных проверят на бруцеллёз