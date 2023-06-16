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В Бурятии начали возвращать деньги за недействительные билеты на «Голос кочевников»

В Бурятии начали возвращать деньги за недействительные билеты на «Голос кочевников»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители республики купили их по «Пушкинской карте»

Пару недель назад стало известно, что часть билетов на главный open-air этого лета – «Голос кочевников» (возрастное ограничение – 0+)  – оказались недействительными. Речь о тех, которые зрители приобрели по «Пушкинской карте».

Как выяснилось, причина – технический сбой в программе. Деньги всем пообещали вернуть на  карты.

- Сейчас делаем всё от нас зависящее, чтобы снова появилась возможность приобрести билеты на «Голос кочевников» по «Пушке», – заверили организаторы.

А недавно они сообщили, что компания kassy.ru перечислила жителям республики их деньги. Средства уже скоро должны поступить на счета. Билеты можно купить по той же, стартовой цене – достаточно предъявить оказавшиеся недействительными в кассе филармонии (улица Каландаришвили, 23, 1 этаж).

До фестиваля мировой этномузыки «Голос кочевников», который пройдёт 14-15 июля в заиграевском селе Ацагат, остаётся меньше месяца. С каждым годом он всё больше крепнет как культурный бренд республики, ради которого к нам съезжаются зрители и творческие коллективы из разных городов России и даже из других стран. 

Из-за пандемии коронавируса мероприятие отменяли два года подряд – в 2020 и 2021. Летом 2022-го оно, наконец, состоялось. Хедлайнером стала известная российская рок-группа «Танцы минус», которой не удалось приехать на фестиваль в 2021-ом из-за ковидных ограничений.

Голос кочевников фестиваль деньги пушкинская карта

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