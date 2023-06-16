В Бурятии начали возвращать деньги за недействительные билеты на «Голос кочевников»





Из-за пандемии коронавируса мероприятие отменяли два года подряд – в 2020 и 2021. Летом 2022-го оно, наконец, состоялось. Хедлайнером стала известная российская рок-группа «Танцы минус», которой не удалось приехать на фестиваль в 2021-ом из-за ковидных ограничений.



