Часть билетов на «Голос кочевников» в Бурятии стали недействительными



До фестиваля мировой этномузыки «Голос кочевников», который пройдёт 14-15 июля в заиграевском селе Ацагат, остаётся полтора месяца (возрастное ограничение – 0+). В официальной группе мероприятия во «Вконтакте» тем временем сделали важное объявление – часть билетов на главный open-air лета оказались недействительными. Речь о тех, которые зрители приобрели по «Пушкинской карте».



Как выяснилось, причина – технический сбой в программе. Деньги всем пообещали вернуть на карты в течение недели.



- Сейчас делаем всё от нас зависящее, чтобы снова появилась возможность приобрести билеты на «Голос кочевников» по «Пушке», – заверили организаторы.



Билеты можно купить по той же цене – достаточно предъявить ставшие недействительными в кассе филармонии (улица Каландаришвили, 23, 1 этаж) или же взять вместо них новые прямо на фестивале.







С каждым годом «Голос кочевников» всё больше крепнет как культурный бренд республики, ради которого к нам съезжаются зрители и творческие коллективы из разных городов России и даже из других стран.



Из-за пандемии коронавируса мероприятие отменяли два года подряд – в 2020 и 2021. Летом 2022-го оно, наконец,

Из-за пандемии коронавируса мероприятие отменяли два года подряд – в 2020 и 2021. Летом 2022-го оно, наконец, состоялось . Хедлайнером стала известная российская рок-группа «Танцы минус», которой не удалось приехать на мероприятие в 2021-ом из-за ковидных ограничений. А ещё на «Голосе» выступил наш земляк – рэпер и продюсер Everthe8 (Тимур Бубеев).







