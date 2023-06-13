В Гусиноозёрске прошёл районный «Сурхарбан»







С поздравлениями к гостям и жителям обратился глава района Станислав Гармаев.



- Дорогие земляки! От всей души хочу поздравить вас со 100-летним юбилеем нашего района! Все мероприятия года, начиная с празднования Сагаалгана, отмечаются под знаком этой даты. Завершающее торжественное мероприятие пройдет 12 декабря в отремонтированном Доме культуры «Шахтёр». В этот праздничный день хочу от всей души поблагодарить всех жителей, своим трудом вы поднимаете свою Родину, ее потенциал и хочу поблагодарить наших парней, которые сегодня на передовой. Сегодня вместе с нами они радуются, они защищают нашу свободу и независимость каждого жителя Селенгинского района, Бурятии и великой России! Желаю всем крепкого здоровья, побольше сил для дальнейшей работы во благо и во имя Селенгинского района! С праздником! - сказал он.



К поздравлениям присоединились председатель районного совета депутатов Александр Балдаков, глава Гусиноозёрска Андрей Кудряшов, депутат Народного Хурала Светлана Будаева и заместитель министра спорта и молодёжной политики Бурятии Эрдэм Биликтуев.



Несмотря на жаркую погоду, на Центральном стадионе было многолюдно. Сперва прошёл традиционный парад-шествие делегаций 12 сельских и одного городского поселения. Также состоялась церемония вручения звания «Почётный гражданин Селенгинского района». Как сообщал «Байкал-Daily»,



- Это очень большая награда для меня за мой скромный вклад в развитие Селенгинского района, поэтому я с большой благодарностью к этому отношусь и считаю, что это ещё нужно отрабатывать. Селенгинский район особенный, здесь прекрасные люди, есть хорошие условия для работы и проживания, делается многое в интересах нашего населения. Я думаю, что в дальнейшем район еще больше будет процветать, - поделилась Светлана Будаева.



Праздник продолжился уже полюбившимися спортивными состязаниями и насыщенной культурной программой. Концерт был представлен выступлениями местных исполнителей и творческих коллективов: «Чудо», «Folk Danse», «Жемчужинка», «Воля», «Уринтуяа», «Раздолье», «Экзотика», «Тунгалаг», а также гостями из Улан-Удэ: театра народной музыки и танца «Забава», песнями в исполнении неповторимой Бадма-Ханды Аюшеевой. А вечером знаменитый национальный театр песни и танца «Байкал» показал свои номера и закружил всех зрителей в круговом ёхоре.

С поздравлениями к гостям и жителям обратился глава района Станислав Гармаев.- Дорогие земляки! От всей души хочу поздравить вас со 100-летним юбилеем нашего района! Все мероприятия года, начиная с празднования Сагаалгана, отмечаются под знаком этой даты. Завершающее торжественное мероприятие пройдет 12 декабря в отремонтированном Доме культуры «Шахтёр». В этот праздничный день хочу от всей души поблагодарить всех жителей, своим трудом вы поднимаете свою Родину, ее потенциал и хочу поблагодарить наших парней, которые сегодня на передовой. Сегодня вместе с нами они радуются, они защищают нашу свободу и независимость каждого жителя Селенгинского района, Бурятии и великой России! Желаю всем крепкого здоровья, побольше сил для дальнейшей работы во благо и во имя Селенгинского района! С праздником! - сказал он.К поздравлениям присоединились председатель районного совета депутатов Александр Балдаков, глава Гусиноозёрска Андрей Кудряшов, депутат Народного Хурала Светлана Будаева и заместитель министра спорта и молодёжной политики Бурятии Эрдэм Биликтуев.Несмотря на жаркую погоду, на Центральном стадионе было многолюдно. Сперва прошёл традиционный парад-шествие делегаций 12 сельских и одного городского поселения. Также состоялась церемония вручения звания «Почётный гражданин Селенгинского района». Как сообщал «Байкал-Daily», звания удостоились заслуженный агроном Бурятии Цырен Будаев, бывший главный врач Гусиноозёрской центральной районной больницы, заслуженный врач РФ Светлана Будаева и заслуженный тренер Бурятии, почётный работник общего образования РФ, директор спортивной школы олимпийского резерва Юрий Куликов.- Это очень большая награда для меня за мой скромный вклад в развитие Селенгинского района, поэтому я с большой благодарностью к этому отношусь и считаю, что это ещё нужно отрабатывать. Селенгинский район особенный, здесь прекрасные люди, есть хорошие условия для работы и проживания, делается многое в интересах нашего населения. Я думаю, что в дальнейшем район еще больше будет процветать, - поделилась Светлана Будаева.Праздник продолжился уже полюбившимися спортивными состязаниями и насыщенной культурной программой. Концерт был представлен выступлениями местных исполнителей и творческих коллективов: «Чудо», «Folk Danse», «Жемчужинка», «Воля», «Уринтуяа», «Раздолье», «Экзотика», «Тунгалаг», а также гостями из Улан-Удэ: театра народной музыки и танца «Забава», песнями в исполнении неповторимой Бадма-Ханды Аюшеевой. А вечером знаменитый национальный театр песни и танца «Байкал» показал свои номера и закружил всех зрителей в круговом ёхоре.

10 июня на Центральном стадионе Гусиноозёрска прошёл районный праздник «Сурхарбан». В этом году он был приурочен к 100-летию района, сообщили в минкультуры Бурятии.Селенгинский район – энергетическая «житница» Бурятии. Основу экономического потенциала Селенгинского района представляют Гусиноозёрская ГРЭС, угольные разрезы и предприятия агропромышленного комплекса, стройиндустрии и металлообработки, а также предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и сферы услуг, малый и средний бизнес.Также район славится знаменитыми достопримечательностями, памятниками истории и культуры. Самые известные из них: Дворец Белой Тары, Бултумурский, Тамчинский, Загустайский и Иройский дацаны, этнокультурный комплекс «Богиня Мать – Земля», музей декабристов в Новоселенгинске, Селенгинский Спасский и Вознесенский соборы, Святой крест на горе Убиенная, Утес «Англичанка», «Энергетический лабиринт» и многое другое. Ну а для летнего отдыха излюбленными местами для многих остаются озера Гусиное и Щучье.Своим становлением и дальнейшим развитием Селенгинская земля обязана древнему прошлому, связанному со строительством Селенгинского острога в 1665 году, возведением в 1741 году Тамчинского дацана, одного из первых бурятских дацанов, формированием в 1796 году по указу императора Павла 1 Селенгинского пехотного полка. Здесь в 1870 году был открыт Удунгинский тракт Великого Чайного пути, образована Селенгинская Степная дума. В истории района отразились все главные события Республики Бурятия, ровесником которой он является. Гражданская война, становление колхозов, строительство шахт и города, годы войны и послевоенное восстановление хозяйства, Всесоюзная комсомольская стройка, в результате которой Гусиноозёрская ГРЭС начала выдавать киловатты электроэнергии – всё это было в недавнем прошлом.Но самое главное богатство Селенгинского района – это люди. Здесь проживают более 40 тысяч человек, более 100 национальностей и народностей, при этом за последние годы в районе увеличиваются рождаемость и количество многодетных семей.Именно для жителей был организован и проведен 10 июня праздник «Сурхарбан». Селенгинский район один из первых юбиляров в Бурятии с размахом показал культурное и спортивное многообразие.