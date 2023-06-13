Это агроном, медик и тренер
Ещё три человека пополнили список почётных граждан Селенгинского района Бурятии. Их наградили 10 июня во время Сурхарбана, сообщили в районной администрации.
Так, звание получил Цырен Будаев. Он прошёл трудовой путь в совхозе «Тельман» от учётчика до главного агронома. 16 лет был главой Сутойской сомонной администрации. Заслуженный агроном Бурятии.
Почётным гражданином Селенгинского района стала и Светлана Будаева, бывший главный врач Гусиноозёрской центральной районной больницы, заслуженный врач РФ. Будаева также депутат Народного Хурала трёх созывов.
Помимо этого, почётного звания удостоен Юрий Куликов. Он заслуженный работник физической культуры Бурятии, заслуженный тренер Бурятии, почётный работник общего образования РФ. Начинать работать преподавателем физической культуры школы № 1, а в настоящее время – директор спортивной школы олимпийского резерва Гусиноозёрска.
Звания почётных граждан Селенгинского района Бурятии получили ещё три человека
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