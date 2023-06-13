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Бурятии пока не грозит нашествие медведей

Бурятии пока не грозит нашествие медведей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Бурприроднадзоре рассказали, где чаще всего появляются бурые хищники

В последнее время медведи всё чаще попадаются на глаза жителям Бурятии. Однако на самом деле косолапых в республике не так много – около шести тысяч. Это в несколько раз меньше установленного федерального норматива. Так что пока людям  бояться нечего.

- Нормативного превышения численности медведя в Бурятии нет, но, конечно, случаи выхода к людям бывают, – написала в своём telegram-канале руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова. – Их оперативно отрабатывают наши госинспекторы, охотоведы и охотпользователи.

Главная задача, по словам главы ведомства – сохранить животный мир и отвести зверя в естественную среду обитания. Отстреливают хозяев тайги только при угрозе человеческой жизни. В 2023 году приняли только одно такое решение – Бурприроднадзор дал разрешение на добычу медведя в Северо-Байкальском районе.

- Все выходы медведей фиксируются, как правило, в лесу или рядом с тайгой – родным домом для диких животных, – пояснила Марина Дамдинова.

Она призвала жителей республики убирать за собой мусор и остатки еды, чтобы не привлекать зверей.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне медведя заметили в Кабанском районе. Местные жители увидели его в районе села Большая Речка прямо напротив школы. Косолапый шёл по железнодорожным путям. Информацию о его появлении возле населённого пункта тут же передели в МВД и Бурприроднадзор и довели до главы сельского поселения.

На минувшей неделе в Северо-Байкальском районе засняли двух бурых хищников – медведицу и её детёныша, которые вышли на дорогу прямо перед автомобилем. Сначала они стояли у обочины, а потом не спеша пересекли трассу, несколько раз бросив взгляд на машину.
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