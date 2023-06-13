Бурятии пока не грозит нашествие медведей

В Бурприроднадзоре рассказали, где чаще всего появляются бурые хищники









Как сообщал «Байкал-Daily» , накануне медведя заметили в Кабанском районе. Местные жители увидели его в районе села Большая Речка прямо напротив школы. Косолапый шёл по железнодорожным путям. Информацию о его появлении возле населённого пункта тут же передели в МВД и Бурприроднадзор и довели до главы сельского поселения.



На минувшей неделе в Северо-Байкальском районе засняли двух бурых хищников – медведицу и её детёныша, которые вышли на дорогу прямо перед автомобилем. Сначала они стояли у обочины, а потом не спеша пересекли трассу, несколько раз бросив взгляд на машину.



В последнее время медведи всё чаще попадаются на глаза жителям Бурятии. Однако на самом деле косолапых в республике не так много – около шести тысяч. Это в несколько раз меньше установленного федерального норматива. Так что пока людям бояться нечего.- Нормативного превышения численности медведя в Бурятии нет, но, конечно, случаи выхода к людям бывают, – написала в своём telegram-канале руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова. – Их оперативно отрабатывают наши госинспекторы, охотоведы и охотпользователи.Главная задача, по словам главы ведомства – сохранить животный мир и отвести зверя в естественную среду обитания. Отстреливают хозяев тайги только при угрозе человеческой жизни. В 2023 году приняли только одно такое решение – Бурприроднадзор дал разрешение на добычу медведя в Северо-Байкальском районе.- Все выходы медведей фиксируются, как правило, в лесу или рядом с тайгой – родным домом для диких животных, – пояснила Марина Дамдинова.Она призвала жителей республики убирать за собой мусор и остатки еды, чтобы не привлекать зверей.