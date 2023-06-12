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Напротив школы в Бурятии бродил медведь

Напротив школы в Бурятии бродил медведь
Происшествия,  Фото:Pixabay.com
Он шёл по железнодорожным путям

В Кабанском районе заметили медведя. Местные жители увидели его в районе села Большая Речка прямо напротив школы.

Хозяин тайги шёл по железнодорожным путям. Информацию о его появлении возле населённого пункта уже передели в МВД и Бурприроднадзор и довели до главы сельского поселения, говорится в районной группе «Кабанск-инфо.24/7».

На минувшей неделе в Северо-Байкальском районе засняли двух бурых хищников – медведицу и её детёныша, которые вышли на дорогу прямо перед автомобилем. Сначала они стояли у обочины, а потом не спеша пересекли трассу, несколько раз бросив взгляд на машину.

Жители Бурятии в последнее время всё чаще встречают косолапых. В мае в Прибайкальском районе за неделю объявилось аж пять и один даже напал на корову.

В Бурприроднадзоре ранее пояснили: эти хищники, как правило, появляются недалеко от леса – то есть своей естественной среды обитания.

- Сейчас у них идёт гон. Кроме того, из-за снега в гольцах началось активное перемещение медведей к низу горных массивов. Поэтому отмечаются случаи выхода зверей (к людям). Как правило, это дороги около тайги и человеческое жильё, которое находится в труднодоступных местах – к примеру, артели старателей, – подчеркнули ведомстве.
медведь животные

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