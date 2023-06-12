Напротив школы в Бурятии бродил медведь



На минувшей неделе в Северо-Байкальском районе засняли двух бурых хищников – медведицу и её детёныша, которые вышли на дорогу прямо перед автомобилем. Сначала они стояли у обочины, а потом не спеша пересекли трассу, несколько раз бросив взгляд на машину.









В Бурприроднадзоре



- Сейчас у них идёт гон. Кроме того, из-за снега в гольцах началось активное перемещение медведей к низу горных массивов. Поэтому отмечаются случаи выхода зверей (к людям). Как правило, это дороги около тайги и человеческое жильё, которое находится в труднодоступных местах – к примеру, артели старателей, – подчеркнули ведомстве.

Жители Бурятии в последнее время всё чаще встречают косолапых. В мае в Прибайкальском районе за неделю объявилось аж пять и один даже напал на корову.В Бурприроднадзоре ранее пояснили : эти хищники, как правило, появляются недалеко от леса – то есть своей естественной среды обитания.- Сейчас у них идёт гон. Кроме того, из-за снега в гольцах началось активное перемещение медведей к низу горных массивов. Поэтому отмечаются случаи выхода зверей (к людям). Как правило, это дороги около тайги и человеческое жильё, которое находится в труднодоступных местах – к примеру, артели старателей, – подчеркнули ведомстве.

В Кабанском районе заметили медведя. Местные жители увидели его в районе села Большая Речка прямо напротив школы.Хозяин тайги шёл по железнодорожным путям. Информацию о его появлении возле населённого пункта уже передели в МВД и Бурприроднадзор и довели до главы сельского поселения, говорится в районной группе «Кабанск-инфо.24/7».