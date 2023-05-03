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Воз и ныне там: Улан-удэнцы продолжают отогревать свои авто под оголёнными теплотрассами

Воз и ныне там: Улан-удэнцы продолжают отогревать свои авто под оголёнными теплотрассами
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Часть горожан платят за тепло, которое уходит в воздух

Ещё зимой жители бурятской столицы изобрели лайфхак, как не дать замёрзнуть своему железному коню в морозы. Они вовсю грели автомобили под оголёнными теплотрассами. Это выяснили представители регионального отделения Народного фронта.

По словам общественников, улан-удэнцам помогла бесхозяйственность городских властей и ответственных лиц. К примеру, в январе припарковать машину под большой тепловой трубой без изоляционного материала можно было на проспекте 50-летия Октября.

- Теплопотери там настолько большие, что автомобили в суровые морозы «отогревают» вот таким интересным способом, – заявили в Народном фронте.

В январе протяжённость оголённого участка составляла 300 метров. Трубы на проспекте 50-летия и улицах Трактовая и Хахалова пообещали закрыть изоляцией к марту, но ситуация практически не изменилась. Подлатали их лишь местами. «На дворе май, а воз и ныне там», – констатировали общественники.

Улан-удэнцы тем временем продолжают экономить на тёплых автостоянках. Кстати, зимой на ситуацию оперативно отреагировали в прокуратуре. В надзорном ведомстве подтвердили нарушения и обязали теплогенерирующую компанию всё исправить. «Фронтовики» задались вопросом, когда же вернётся изоляция на трубы, а экономия от этого – в карманы горожан. И позвали сотрудников прокуратуры Железнодорожного района в совместный рейд, дабы те убедились, что проблема никуда не исчезла. 
теплоснабжение автомобили ОНФ

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