Улан-удэнцы греют свои машины под оголёнными теплотрассами

Находчивые автомобилисты пользуются бесхозяйственностью ответственных лиц











Всего с начала отопительного сезона общественники обнаружили в Улан-Удэ три участка без изоляции – помимо проспекта 50-летия, ещё и на улицах Мокрова и Трактовая (на её пересечении с Хахалова). Всего – около 800 метров оголённых труб. Информацию об этом уже передали в прокуратуру. А жителей республики призвали делиться фото и видео подобных курьёзов.



В декабре представители народного фронта сообщили, что на обширных участках труб на Мокрова даже нет нормальной изоляции.



- На Мокрова, 41 более ста метров неизолированных труб. Другими словами, пока потребители платят за отопление, то отапливают улицу, а не дома, – заявили тогда общественники.



Они пообещали, что обратятся к ответственным лицам с просьбой принять меры и восстановить защитное покрытие. Весной 2021-го отсутствие изоляции на трубопроводе на улице Любови Шевцовой стало поводом для прокурорской проверки. Тогда ТГК-14 через суд Всего с начала отопительного сезона общественники обнаружили в Улан-Удэ три участка без изоляции – помимо проспекта 50-летия, ещё и на улицах Мокрова и Трактовая (на её пересечении с Хахалова). Всего – около 800 метров оголённых труб. Информацию об этом уже передали в прокуратуру. А жителей республики призвали делиться фото и видео подобных курьёзов.В декабре представители народного фронта сообщили, что на обширных участках труб на Мокрова даже нет нормальной изоляции.- На Мокрова, 41 более ста метров неизолированных труб. Другими словами, пока потребители платят за отопление, то отапливают улицу, а не дома, – заявили тогда общественники.Они пообещали, что обратятся к ответственным лицам с просьбой принять меры и восстановить защитное покрытие. Весной 2021-го отсутствие изоляции на трубопроводе на улице Любови Шевцовой стало поводом для прокурорской проверки. Тогда ТГК-14 через суд обязали привести всё в порядок.

Жители бурятской столицы изобрели лайфхак, как не дать замёрзнуть своему железному коню в морозы. Теперь они греют автомобили под оголёнными теплотрассами. Это выяснили представители регионального отделения Народного фронта.По словам общественников, улан-удэнцам помогла бесхозяйственность городских властей и ответственных лиц. Припарковать машину под большой тепловой трубой без изоляционного материала можно, к примеру, на проспекте 50-летия Октября.- Теплопотери там настолько большие, что автомобили в суровые морозы «отогревают» вот таким интересным способом, – говорят в Народном фронте.На этом же участке активисты выявили ещё около 50 метров оголённых труб и нашли место протечки горячей воды. Судя по обстановке, проверкой там давно никто не занимался.