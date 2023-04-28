Мэр города призвал уделить особое внимание этому вопросу
Накануне в администрации Улан-Удэ года состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии под руководством главы бурятской столицы Игоря Шутенкова. На совещании обсудили обеспечение безопасности при проведении мероприятий, посвящённых 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказали в комитете ГО и ЧС.
Мэр призвал обратить особое внимание правоохранительных органов на безопасность людей во время военного парада и различных праздничных акций. Кроме того, он напомнил о запрете на запуск беспилотников над Улан-Удэ из-за действующего в Бурятии режима базовой готовности.
На заседании также обсудили вопросы, касающиеся повышения уровня антитеррористической защищённости в местах отдыха детей при подготовке к летнему оздоровительному сезону. Ответственным лицам поручили принять все необходимые меры по инженерно-технической укреплённости этих объектов.
В Улан-Удэ озаботились безопасностью людей на военном параде
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