В Чите отменили первомайское шествие

Также 1 мая не будут работать развлекательные площадки



Первомайское шествие трудовых коллективов и работу развлекательных площадок, где возможно скопление людей, отменили в Чите. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, ссылаясь на комитет культуры города.



- У нас отменили все площадные мероприятия, шествия трудовых коллективов тоже не будет, - отметили в комитете.



Напомним, что ранее организаторы «Бессмертного полка» объявили о том, что в этом году он будет проводиться в альтернативных форматах. Сделано это было потому, что в ряде регионов России массовые скопления людей в условиях спецоперации являются опасными, а другие регионы РФ отказались от привычного шествия в знак поддержки и единения.

