Также 1 мая не будут работать развлекательные площадки
Первомайское шествие трудовых коллективов и работу развлекательных площадок, где возможно скопление людей, отменили в Чите. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, ссылаясь на комитет культуры города.
- У нас отменили все площадные мероприятия, шествия трудовых коллективов тоже не будет, - отметили в комитете.
Напомним, что ранее организаторы «Бессмертного полка» объявили о том, что в этом году он будет проводиться в альтернативных форматах. Сделано это было потому, что в ряде регионов России массовые скопления людей в условиях спецоперации являются опасными, а другие регионы РФ отказались от привычного шествия в знак поддержки и единения.
В Чите отменили первомайское шествие
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