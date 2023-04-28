Мужчина долгое время уклонялся от обследования и лечения
В Улан-Удэ судебные приставы разыскали больного туберкулезом, скрывавшегося от лечения, и отправили его в противотуберкулёзный диспансер. Об этом сообщили в УФССП по Бурятии.
По решению суда горожанина должны были принудительно госпитализировать в противотуберкулёзный диспансер на срок до 20 месяцев. Мужчина длительное время уклонялся от обследования и лечения и игнорировал постановление суда.
После возбуждения исполнительного производства судебные приставы установили, что по месту жительства гражданин не появляется. Родственники о его местонахождении ничего не знают.
- Когда выяснилось, что опасный больной скрывается, оперативно было вынесено постановление о временном запрете на его выезд из России, а дело передано в специализированное отделение розыска, - рассказал главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.
В результате розыска улан-удэнец был найден и принудительно госпитализирован. Теперь ему предстоит пройти обследование и длительный курс лечения.
В Бурятии разыскали и принудительно госпитализировали больного туберкулёзом
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