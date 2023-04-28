В Бурятии объяснили уменьшение соцдоплаты к пенсии



Таким образом, если в декабре 2022-го неработающие пенсионеры получали в общей сложности 14110 рублей 92 копейки – 11690 рублей 59 копеек (пенсия на руки) + 2420 рублей 33 копейки (доплата), то в январе – уже 14 537 рублей 92 копейки (12251,78 + 2286,14). Всего соцдоплату сегодня перечисляют 51 585 жителям республики.



- Таким образом, несмотря на снижение размера РСД с 2420 рублей 33 копеек до 2286 рублей 14 копеек, общая сумма материального обеспечения в 2023 году превысила размер выплат в 2022-ом, – отметили в министерстве социальной защиты.



Неработающие жители Бурятии, которые находятся на заслуженном отдыхе, имеют право на так называемую региональную социальную доплату (РСД) к пенсии, если размер последней – ниже установленного в республике прожиточного минимума (ПМ). С января 2023-го он возрос до 13 475 рублей.Размер РСД для каждого индивидуален и зависит от дохода, но при этом пенсия вместе с ней должна быть равной ПМ. Эту выплату, которая появилась в республике с 2021 года, назначают в беззаявительном порядке, то есть специально обращаться за ней никуда не нужно.При увеличении РСД пенсионеру выплачиваются суммы, соответствующие размеру индексации – не меньше тех, что человек получал в прошлом году. Год назад прожиточный минимум составлял 11 862 рубля, с 1 июня вырос до 13 048, с января 2023-го – до 13 475, а соцдоплата стала больше на 501 рубль 73 копейки и достигла 2286 рублей 14 копеек, рассказали в Минсоцзащиты РБ. То есть ПМ увеличился, а РСД, напротив, уменьшилась.