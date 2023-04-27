В парке Улан-Удэ отпразднуют Первомай

Для горожан подготовят развлекательную и спортивную программы
1 мая в Улан-Удэ пройдёт праздничное мероприятие «Широка страна моя родная!». Оно состоится в парке «Юбилейный» с 15:00 до 17:00.
Муниципальные учреждения культуры столицы Бурятии приготовили для горожан насыщенную программу: концерт, выставку детских рисунков, мастер-классы, массовую оздоровительную зарядку и сдачу норм ГТО, суставную гимнастику.
В концерте примет участие муниципальный духовой оркестр, ведущие коллективы и солисты центра культуры и досуга, детских школ искусств и культурно-досуговых учреждений. Художественные отделения детских школ искусств оформят аллею детских рисунков «Улан-Удэ – Бурятии моей столица».
В парке будут работать различные мастер-классы: поделки и роспись по воздушным шарам, аквагрим, оригами «Голубь мира», роспись тарелок, бурятская национальная игра «Шагай наадан», а также творческая мастерская «Рисуем вместе».
Централизованная библиотечная система Улан-Удэ подготовит интерактивную площадку, на которой будут представлены инсталляция «Читающие инопланетяне» - объёмные фигуры инопланетян в человеческий рост с книгами. Также жители и гости Улан-Удэ смогут сдать на утилизацию использованные батарейки и поучаствовать в буккросинге «Книгодар». Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.
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