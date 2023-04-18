В республике стартовал вокальный конкурс
Объявлен приём заявок на республиканский фестиваль-конкурс вокального творчества среди трудовых коллективов «Поющая Бурятия». Он посвящён столетию образования республики. В честь любимого региона хоровые коллективы исполнят песни о Бурятии, патриотические и народные песни.
В фестивале-конкурсе примут участие творческие коллективы предприятий, организаций, учреждений районов и городов со всей республики. Конкурс проходит без возрастных ограничений в номинациях: «Соло», «Ансамбль», «Хор».
- Фестиваль-конкурс направлен на развитие вокального искусства в республике, выявление талантливых и ярких исполнителей, - сообщает республиканский центр народного творчества.
I конкурсный тур состоится по видеозаписям. Заявки на участие принимаются до 14 июня этого года на электронную почту: [email protected] с пометкой «Фестиваль вокального творчества».
Жюри оценит уровень вокального мастерства и исполнительской культуры, выразительность и оригинальность исполнения. Победители будут приглашены для участия в гала-концерте республиканского спортивно-культурного праздника «Сурхарбан».
Возрастное ограничение: 0+.
Победители фестиваля «Поющая Бурятия» выступят на Сурхарбане
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