41 житель Бурятии пострадал от укусов клещей

Как сообщал «Байкал-Daily», первым пострадавшим от клеща в этом году стал пятилетний ребёнок из Закаменска . Его укусили во дворе дома. Так как ребёнок был привит, угрозы жизни и здоровью не оказалось.

В Бурятии с жалобами на присасывание клещей обратился 41 человек. Об этом сообщил в своём обращении к жителям главный санитарный врач по республике Сергей Ханхареев.- У нас в республике на сегодняшний день за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратился 41 человек. Для того, чтобы этого избежать, необходимо соблюдать несложные меры профилактики. Сейчас пожароопасный период, рекомендую воздержаться от выходов в лес. Но если всё-таки пришлось отправиться на природу, важно надевать одежду, которая предотвратит заползание и присасывание клеща. Рубашка должна иметь длинные рукава, закрепленные резинкой у запястий, брюки желательно заправить в носки и обувь, голову и шею закрыть косынкой, - призвал он.Также Сергей Ханхареев рекомендовал использовать репелентные средства, отпугивающие и уничтожающие клещей.Самая эффективная мера профилактики клещевого вирусного энцефалита – вакцинация. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства после консультации врача. На сегодняшний день привито более 51 тысяч человек, в том числе 25 тысяч детей.