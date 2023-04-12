Мэр Северобайкальска запретил автомобилистам выезжать на лёд

Табу начнёт действовать со следующей недели
Жителям и гостям Северобайкальска напомнили о запрете на выезд на лёд во время его становления (с 20 декабря по 25 января) и активного таяния – с 17 апреля по 30 мая 2023 года включительно. Соответствующее распоряжение подписал ещё зимой мэр города Олег Котов.
Таким образом, табу начнёт действовать со следующей недели. Документ опубликовали в группе «Северобайкальск-инфо.24/7». Речь идёт обо всех местных водоёмах.
Ранее в Бурятском гидрометцентре рассказали
о гидрологической обстановке в Бурятии и Забайкальском крае. В соседнем регионе разрушение ледового покрова на водоёмах в этом году началось на 6-19 дней раньше обычного из-за высоких дневных температур. Речь о южных районах. А вот в северных ещё сохраняется ледостав.
В Бурятии большинство рек тоже пока не начали таять. На Селенге в черте Улан-Удэ наблюдаются закраины (небольшое водное пространство между берегом и краем льда на замёрзшей реке – прим
.).
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