На реках в Бурятии начал постепенно разрушаться лёд

Однако большинство из них пока не начали таять





В Бурятском гидрометцентре рассказали о гидрологической обстановке в Бурятии и Забайкальском крае по данным на 6-7 апреля. В соседнем регионе разрушение ледового покрова на водоёмах в этом году началось на 6-19 дней раньше обычного из-за высоких дневных температур. Речь о южных районах. А вот в северных ещё сохраняется ледостав.В Бурятии большинство рек тоже пока не начали таять. На Селенге в черте Улан-Удэ наблюдаются закраины (.).На отдельных участках Селенги, рек Гоуджекит, Хилок, Чикой и Иркут отмечаются признаки постепенного разрушения льда – промоины и закраины. В южной же части Байкала его толщина на 5-19 сантиметров больше нормы и близка к ней, а вот в средней и северной части озера – на 5-25 и на 20-40 см меньше положенного.- Из-за повышения дневных температур вдоль береговой полосы Байкала активизировалось развитие весенних процессов. Там отмечается увеличение трещин, появление закраин, промоин и воды на льду. В районе острова Ольхон есть обширные участки открытой воды, – отмечают в Бурятском гидрометцентре.Снежный покров в обоих регионах неравномерный, высотой от 3 до 34 сантиметров. В большинстве южных, юго-восточных и на юге центральных он уже сошёл.