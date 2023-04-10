Идёт подготовка к Байкальскому диктанту

Список всех площадок опубликуют через три недели



До проведения Байкальского экологического диктанта-2023 осталось чуть больше месяца. Будущих участников приглашают зарегистрироваться на мероприятие. Так, в Иркутской области для них в актовом зале дирекции ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» предусмотрено 20 мест. Дата проведения диктанта — 12 мая, во Всемирный день экологического образования.



- Байкальский экологический диктант является эколого-просветительским проектом, призванным формировать экокультуру и повышать уровень информированности людей об уникальных природных и культурно-исторических ценностях озера Байкал. Впервые диктант провели в 2021-ом, тогда его написали порядка 2500 человек. В следующем, 2022-ом году, участниками стали больше 4500 тысяч жителей России, - сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».



Список всех площадок для очного участия станет известен через три недели, его опубликуют на официальных сайтах организаторов: Иркутского областного отделения всероссийского общества охраны природы и Байкальского госуниверситета, а также партнёров.



Для тех, кто присоединится к Байкальскому экологическому диктанту в дирекции природоохранного учреждения, уже готовят брендированные экологические сувениры. Они предназначены для каждого гостя. Традиционно, в большинстве своём о желании написать Байкальский экодиктант в дирекции заявляют студенты вузов и ссузов Иркутска, а также волонтёры, принимавшие участие в проектах учреждения. Вход – бесплатный, как и на все другие площадки Байкальского экодиктанта.



Возрастное ограничение: 6+.

