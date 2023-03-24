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Жители Иволгинского района Бурятии активно помогают участникам спецоперации

Жители Иволгинского района Бурятии активно помогают участникам спецоперации
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Волонтёры шьют вещи и изготавливают блиндажные свечи

В улусе Хойтобэе Иволгинского района Бурятии находится один из волонтёрских цехов, где занимаются пошивом вещей для военнослужащих. С 1 октября 50 местных жительниц отшили для земляков более двух тысяч рюкзаков-трансформеров, около тысячи наколенников, порядка двух тысяч балаклав.

Часть волонтеров отшивают вещи дома. Готовые изделия отправляют в зону СВО. Часть вещей забирают военнослужащие, которые готовятся к отправке.

Большим спросом у военнослужащих пользуются трансформеры. Из остаточных материалов женщины сконструировали компактные раскладные матрацы.

В поселениях Иволгинского района волонтёры шьют для участников специальной военной операции наколенники, налокотники, пятиточечники, пояса, балаклавы, раскладные матрасы, карематы-трансформеры и другие необходимые вещи. Кроме того, изготавливают блиндажные свечи для отправки бойцам в зону проведения СВО. Всего волонтёры района сделали и отправили более 12 тысяч свечей.

- В каждом сельском поселении района работают волонтёры, добровольцы. Не пересчитать, сколько собрано гуманитарной помощи, финансовой помощи, и сколько помощи отправлено неравнодушными жителями через все ресурсные центры района. Финансовых средств собрано более 5 млн рублей. Изготавливают также блиндажные свечи по всем поселениям района. В зону СВО уже отправлено более 12 тыс свечей, - отмечает начальник управления культуры и туризма Иволгинского района, руководитель молодежного отделения общественной организации «Женщины Бурятии» Ольга Лыктыпова.

Блиндажные свечи в полевых условиях используются для приготовления пищи и обогрева. Гореть такая свеча может до 8 часов.


Дарисурун Цоктоева, заведующая филиалом «Тапхарский сельский дом культуры» рассказала, как появилась идея изготавливать такие свечи. Дарисурун Владимировна неоднократно поддерживала тех, кто проходили лечение в госпиталях, с гуманитарной миссией побывала в Джанкое и Старобешево. В одну из поездок военнослужащие пожаловались на сырость в блиндажах. Тогда, используя видео из Интернета, женщины попробовали изготовить блиндажные свечи самостоятельно. Попытка увенчалась успехом, и сегодня неравнодушные жители только одного села Тапхар сделали и отправили в зону СВО уже более тысячи штук.

- Я с ребятами общаюсь, они с удовольствием пользуются нашими свечами и выражают большую благодарность. Они готовят с их помощью, чай варят. К тому же сушат обувь, одежду. А еще это источник свеча. Тепло и светло от них, - рассказывает Дарисурун Цоктоева.

Жители оказывают необходимую помощь волонтерам: приносят пустые жестяные банки, картонные коробки, активно участвуют в изготовлении.

В Буддийском университете на территории Иволгинского дацана расположился волонтёрский пошивочный цех. Более 50 мастериц по очереди занимаются шитьём вещей.

Цех был создан после объявления в стране частичной мобилизации. Чтобы уберечь мужчин от переохлаждения, неравнодушные жительницы шьют теплые наколенники, налокотники, пятиточечники, пояса с использованием шерсти.

С конца сентября волонтёры изготовили 16 200 изделий. Помощь поступает от жителей, которые перечисляют средства на закупку сырья для пошива. Администрация Иволгинского района закупила швейные машины.

В Иволгинском районе с октября действует колл-центр помощи семьям мобилизованных.

Жители обращаются с вопросами, связанными с единовременными выплатами, обеспечением дровами, хозяйственно-бытовыми нуждами, а также ускорением получения отпуска военнослужащего, в том числе лечебного.

В республике также действуют горячие линии:

122 - по вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу;
117 - по вопросам проведения СВО.


волонтеры

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