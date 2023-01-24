Подъезд дома в селе в Бурятии оккупировали наглые кошки

Жильцы выпроваживают их оттуда, но животные упорно возвращаются



Началось всё ещё осенью. По словам хоринцев, животных «становится всё больше». Люди поинтересовались, куда бы обратиться, чтобы их убрали из подъезда.



Руководитель управляющей организации ООО «РЭУ» Александр Разгуляев пояснил, что никаких кардинальных мер принимать нельзя – кошки попадают под закон по обращению с домашними животными так же, как и собаки.



- Следовательно, их уничтожение запрещено. Возможен только отлов специализированной организацией и размещение в питомниках, – подчеркнул Александр Разгуляев.



«Управляшка» установила на входной двери магнитный замок. Там считают, что это «исключает доступ посторонних лиц».



- Регулярно производим сбор и утилизацию чашек для кормления кошек с лестничных клеток, но они появляются снова. Это говорит о том, что присутствие животных не мешает жильцам подъезда, – констатировали в УК.



- В подъезде – полная антисанитария. Скоро будут бегать тараканы, – объявили сельчане в местной группе «Хоринск-инфо 24/7». – Этих кошек пробовали выбрасывать из подъезда, но, естественно, они бегут обратно – туда, где тепло и сытно.