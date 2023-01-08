В Улан-Удэ днём будет -15
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.
Температура днём -13,-18, местами -5,-10, по центру и северу при облачности -21,-26.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём -15-17.
В Бурятии сегодня осадков не ожидается
Общество, Фото:
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