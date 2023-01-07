В Бурятии нарисовали на снегу огромную рождественскую открытку

Общество, Фото: Газета Джидинка

Необычный подарок создали джидинцы



Жители села Джида в Бурятии оригинально поздравили земляков с Рождеством Христовым. Они нарисовали на снегу огромную рождественскую открытку. Видео опубликовала районная газета «Джидинка».



- Мы решили и в этом году продолжить традицию «Открыток на льду». В прошлом году открытка была посвящена Новому году.

В этот раз Рождеству Христову! С праздником, дорогие земляки - джидинцы! – говорится в сообщении.



