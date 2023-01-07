Необычный подарок создали джидинцы
Жители села Джида в Бурятии оригинально поздравили земляков с Рождеством Христовым. Они нарисовали на снегу огромную рождественскую открытку. Видео опубликовала районная газета «Джидинка».
- Мы решили и в этом году продолжить традицию «Открыток на льду». В прошлом году открытка была посвящена Новому году.
В этот раз Рождеству Христову! С праздником, дорогие земляки - джидинцы! – говорится в сообщении.
В Бурятии нарисовали на снегу огромную рождественскую открытку
Общество, Фото:
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