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В Бурятии нарисовали на снегу огромную рождественскую открытку

В Бурятии нарисовали на снегу огромную рождественскую открытку
Общество,  Фото:Газета Джидинка
Необычный подарок создали джидинцы

Жители села Джида в Бурятии оригинально поздравили земляков с Рождеством Христовым. Они нарисовали на снегу огромную рождественскую открытку. Видео опубликовала районная газета «Джидинка».

- Мы решили и в этом году продолжить традицию «Открыток на льду». В прошлом году открытка была посвящена Новому году.
В этот раз Рождеству Христову! С праздником, дорогие земляки - джидинцы! – говорится в сообщении.

Рождество Христово

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