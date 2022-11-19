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Музеи Бурятии приглашают на новогодние праздники

Музеи Бурятии приглашают на новогодние праздники
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Праздничные мероприятия стартуют с конца декабря

Музеи Бурятии приготовили для жителей республики новогоднюю программу. С декабря по январь в Улан-Удэ пройдут мастер-классы, занятия и выставки. Об этом сообщает пресс-служба национального музея республики.

В музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова со второй половины декабря состоятся мастер-классы «Ловец снов», «Флорентийское аромасаше» и «Новогодняя луна». Также в дни новогодних каникул будут проведены занятия «История нового года» и «История новогодних обрядов», а также интерактивная игра «Новогодние истории».

В художественном музее имени Ц.С. Сампилова в декабре и январе предлагается посетить новые выставки, а также мастер-классы по заявкам: «Зимний букет», «Рождественский венок», «Елочная игрушка в технике эбру», «Имбирный пряник» и «Новогодние открытки».

В музее природы Бурятии в декабре и январе будут показывать советские новогодние сказки и мультфильмы. Также в новогодние каникулы состоятся игра «Зимней праздничной порой», программы «Рождественские истории» и «Приключения в волшебном лесу» для самых маленьких посетителей. Подробную информацию можно узнать на сайте нацмузея РБ.
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