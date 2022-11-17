В музее в Москве можно увидеть скульптуры Даши Намдакова и Зандана Дугарова

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В Государственном историческом музее в Москве начала работу выставка «Сны Сибири». Она расскажет о древнем и средневековом прошлом Сибири и Дальнего Востока.- Экспозиция примечательна тем, что на ней впервые соединятся археология, современное искусство и передовые экспозиционные технологии – все это позволит необычно и ярко рассказать о культуре регионов, расположенных по пути следования Транссибирской магистрали, а также максимально погрузить зрителя в повествование, - отмечают организаторы выставки.Гостей ждёт путешествие сквозь «лес», «горы», «степи» Сибири. На экспозиции можно увидеть зооморфные образы железного века, деревянные панно, артефакты неолита, копии тысячелетних каменных стел и множество других экспонатов. Ученые и археологи проведут бесплатные лекции для всех желающих.Также на выставке представлены скульптуры наших талантливых земляков – Даши Намдакова и Зандана Дугарова. Выставку можно посмотреть в выставочном комплексе Исторического музея Москвы. Экспозиция продлится до конца января, сообщают в полпредстве республики в Москве.