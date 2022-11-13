В Бурятии турист получил травмы

На место выезжали спасатели и альпинисты



Вчера днём от оперативного дежурного Байкальского поисково-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в Тункинском районе между пиками Аршан и Броненосец находится незарегистрированный одиночный турист. Предположительно мужчина получил травмы поясницы и рук.



Находясь на связи, турист продолжил самостоятельно спускаться в ущелье.



- Для оказания помощи на место оперативно выдвинулись спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения (ПСП БПСО), находившиеся на учебно-тренировочных сборах в этой местности. Из Кырена выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (ПСО-2 БРПСС), а также из города Иркутск выехали альпинисты, - сообщают в ГУ МЧС России по Бурятии.



После группировкой спасателей начался совместный спуск.



Пострадавший был доставлен в посёлок Аршан. Мужчина от госпитализации отказался и был передан родственникам.





