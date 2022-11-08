Жители Бурятии могут присоединиться к «Экодиктанту»

Акцию проведут с 11 по 27 ноября
С 11 по 27 ноября состоится ежегодный «Экодиктант». Мероприятие пройдёт на организованных офлайн-площадках на всей территории России, а также и в онлайн-формате. В этом году министерство культуры России дало распоряжение организовать офлайн-площадки «Экодиктанта» на базе библиотек по всей стране. Зарегистрироваться для участия, узнать адреса площадок и все подробности можно на сайте проекта.
Интерактивный просветительский проект, направленный на популяризацию экологии, рассчитан на широкую аудиторию: детей и взрослых, профессиональных экологов. Принять участие в акции могут все желающие, в том числе и за рубежом.
«Экодиктант» охватывает широкий спектр тем: Арктика, охрана озера Байкал, климат, лес, устойчивое развитие, отходы, зелёные финансы, заповедные территории, вода, флора и фауна, воздух, энергетика, пожарная безопасность на природе и другие.
Также в рамках «Экодиктанта» проходит ряд конкурсов: конкурс видеороликов «Зелёный экран», конкурс вопросов и «Талисман Экодиктанта». По итогам победители получают ценные призы.
Как сообщает министерство образования РБ, в 2021 году в «Экодиктанте» приняли участие более 3,4 миллионов человек из 85 субъектов Российской Федерации и из 105 зарубежных стран на более чем 4000 площадках и онлайн.
Возрастное ограничение 6+
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