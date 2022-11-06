В Иркутской области предпринимателя оштрафовали на 1 млн за незаконную рубку леса

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Также он должен возместить причинённый лесному фонду ущерб – порядка 1,7 млн



В декабре 2021 года подсудимый, не имея каких-либо разрешительных документов на рубку насаждений, расположенных вдоль лесной дороги, дал указание нанятой им бригаде совершить рубку. «Спиливание леса производилось в целях расширения лесовозной дороги, ведущей к участку, на котором осуществлялась лесозаготовка», - сообщают в ГУ МВД РФ по Иркутской области.



Выполняя задание предпринимателя, неосведомлённые о незаконности поручения работники при помощи двух валочно-пакетирующх машин совершили рубку деревьев пород сосна, лиственница и берёза. Лесному фонду причинён ущерб на сумму порядка 1.7 млн рублей.



Мужчина признан виновным по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». С учётом мнения гособвинителя Казачинско-Ленский суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа в 1 млн рублей. Кроме того, судом на него возложена обязанность по возмещению причинённого ущерба.





