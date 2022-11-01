На музей Бурятии опустится «Ночь искусств»

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4 ноября в Улан-Удэ пройдёт «Ночь искусств» (0+) в художественном музее имени Ц.С. Сампилова. Традиционно в День народного единства музей распахивает двери для посетителей в вечернее время и покажет обширную программу. Начало в 16:00.В этом году участниками акции также станут Бурятский театр оперы и балета имени Г. Цыдынжапова, театр кукол «Ульгэр», колледж искусств имени П.И. Чайковского, республиканский эколого-биологический центр. Примут участие известные художники Бурятии и общественные организации.В этот день в музейном классе состоится лекция «Герои войны». Её проведёт председатель БРО Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя администрации главы Бурятии по развитию гражданских инициатив Михаил Харитонов.Все вырученные средства с акции «Ночь искусств. Искусство объединяет» будут перечислены в фонд помощи воинам СВО, сообщает пресс-служба национального музея РБ.16:15-17:00 - Лекция «Герои Великой Отечественной войны» (музейный класс)16:30-19:00 - Театрализованное представление «Сказки нашего леса» от студентов ВСГИК (на выставке «Таёжная, озёрная, степная...», 0+)17:00-18:00 - Концерт ведущих артистов БГАТОиБ18:00-19:00 - Концерт «Радуга единства» от студентов колледжа искусств имени П.И. ЧайковскогоТакже с 16:00 до 19:30:- выставка «Куклы народов мира» от театра «Ульгэр»,- действующие выставки художественного музея имени Ц.С. Сампилова,- выставка «Крым: 8 лет вместе»,- мастер-класс «Оригами»,- настольная игра «Мемо Сампилов»,- викторина «Искусство объединяет»,- мастер-классы от технопарка «Кванториум»,- мастер-класс по акварельному рисунку от художницы Евгении Музюковой,- лекция «Воины Бурятии в ВОВ»,- игровая зона и ярмарка от магазина настольных игр и подарков «Знаем играем»,- быстрые портреты от художников Бурятии,- аквагрим,- акция «Мирное небо» (аппликация из бумажных голубей),- викторина-игра по истории и культуре новых субъектов РФ,- занятие «История Крыма с древних времён до вхождения в Россию»,- викторина по истории Бурятии,- мастер-класс «Мандала» (талисман на исцеление и процветание),- мастер-классы от национальной культурной автономии эвенков города Улан-Удэ,- площадка «Занимательные опыты» от ресурсного эколого-биологического центра РБ,- мастер-класс «Экоручки» от РЭБЦ РБ,- экспедиция в затерянный мир динозавров» от РЭБЦ РБ,- трэш-арт «Мусорное искусство»»,- мастер-класс «Наш родной край»,- показ презентации «Природа моей страны»,- интеллектуальная игра «Башня знаний»,- игровая зона «Творчество 0+» для самых маленьких посетителей.