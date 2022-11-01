На музей Бурятии опустится «Ночь искусств»

4 ноября в Улан-Удэ пройдёт «Ночь искусств» (0+) в художественном музее имени Ц.С. Сампилова. Традиционно в День народного единства музей распахивает двери для посетителей в вечернее время и покажет обширную программу. Начало в 16:00.
В этом году участниками акции также станут Бурятский театр оперы и балета имени Г. Цыдынжапова, театр кукол «Ульгэр», колледж искусств имени П.И. Чайковского, республиканский эколого-биологический центр. Примут участие известные художники Бурятии и общественные организации.
В этот день в музейном классе состоится лекция «Герои войны». Её проведёт председатель БРО Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя администрации главы Бурятии по развитию гражданских инициатив Михаил Харитонов.
Все вырученные средства с акции «Ночь искусств. Искусство объединяет» будут перечислены в фонд помощи воинам СВО, сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Программа
16:15-17:00 - Лекция «Герои Великой Отечественной войны» (музейный класс)
16:30-19:00 - Театрализованное представление «Сказки нашего леса» от студентов ВСГИК (на выставке «Таёжная, озёрная, степная...», 0+)
17:00-18:00 - Концерт ведущих артистов БГАТОиБ
18:00-19:00 - Концерт «Радуга единства» от студентов колледжа искусств имени П.И. Чайковского
Также с 16:00 до 19:30:
- выставка «Куклы народов мира» от театра «Ульгэр»,
- действующие выставки художественного музея имени Ц.С. Сампилова,
- выставка «Крым: 8 лет вместе»,
- мастер-класс «Оригами»,
- настольная игра «Мемо Сампилов»,
- викторина «Искусство объединяет»,
- мастер-классы от технопарка «Кванториум»,
- мастер-класс по акварельному рисунку от художницы Евгении Музюковой,
- лекция «Воины Бурятии в ВОВ»,
- игровая зона и ярмарка от магазина настольных игр и подарков «Знаем играем»,
- быстрые портреты от художников Бурятии,
- аквагрим,
- акция «Мирное небо» (аппликация из бумажных голубей),
- викторина-игра по истории и культуре новых субъектов РФ,
- занятие «История Крыма с древних времён до вхождения в Россию»,
- викторина по истории Бурятии,
- мастер-класс «Мандала» (талисман на исцеление и процветание),
- мастер-классы от национальной культурной автономии эвенков города Улан-Удэ,
- площадка «Занимательные опыты» от ресурсного эколого-биологического центра РБ,
- мастер-класс «Экоручки» от РЭБЦ РБ,
- экспедиция в затерянный мир динозавров» от РЭБЦ РБ,
- трэш-арт «Мусорное искусство»»,
- мастер-класс «Наш родной край»,
- показ презентации «Природа моей страны»,
- интеллектуальная игра «Башня знаний»,
- игровая зона «Творчество 0+» для самых маленьких посетителей.
Возрастное ограничение 0+