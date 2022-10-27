Около некрополя в Бурятии появилась экскурсионная площадка

Выставочное пространство расскажет посетителям о жизни древних людей



В Кабанском районе Бурятии появилась уникальная экскурсионная площадка «Фофановская стоянка древнего человека». Она расположена вблизи Фофановского могильника — одного из крупнейших и древнейших могильников в Байкальском регионе. Захоронения датируются эпохами от неолита до бронзы.



Напомним, что «Фофановский некрополь» находится у села Фофоново, на правом берегу реки Селенга на склоне горы Фофановская. Он входит в реестр охраняемых государством археологических памятников.



В этом году вблизи памятника появилось новое выставочное пространство: были построены 6 хижин из жердей. 3 хижины посвящены бронзовому веку. Также экспозиция оформлена фотографиями флоры, фауны и археологических находок древних времён.



- Проект стремится привлечь людей всех возрастов к истории и археологическим памятникам каменного и бронзового веков. На экскурсиях можно узнать о жизни предков бурят, эвенков, якутов, - сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.



Возрастное ограничение 6+

