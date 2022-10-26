В Улан-Удэ завершается строительство нового футбольного поля

В Солдатском на новом мини-футбольном поле уложили искусственную траву
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ строят футбольное поле
в микрорайоне Солдатский, на улице Восточная. Сейчас площадка почти готова, недавно там уложили искусственную траву.
Жители посёлка совсем скоро смогут заниматься здесь спортом.
- Подрядная организация ООО «Балси» уложила искусственную траву и нанесла на ней разметку, беговые дорожки уже готовы. Осталось только засыпать поле кварцевым песком и резиновым гранулятом, подключить опоры уличного освещения, установить ограждающие столбики, – сообщили в пресс-службе мэрии.
Поле имеет современное покрытие в виде искусственной травы, три беговые дорожки и сектор для горизонтальных прыжков.
За последние два года в Улан-Удэ физкультурно-оздоровительные комплексы построили на территории школ №18, 57, 22, 43, 55, 13.
На сегодняшний день на льду занимаются более 70 спортсменов
В Солдатском на новом мини-футбольном поле уложили искусственную траву
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