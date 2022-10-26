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В Улан-Удэ завершается строительство нового футбольного поля

В Улан-Удэ завершается строительство нового футбольного поля
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В Солдатском на новом мини-футбольном поле уложили искусственную траву

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ строят футбольное поле в микрорайоне Солдатский, на улице Восточная. Сейчас площадка почти готова, недавно там уложили искусственную траву.

Жители посёлка совсем скоро смогут заниматься здесь спортом.

- Подрядная организация ООО «Балси» уложила искусственную траву и нанесла на ней разметку, беговые дорожки уже готовы. Осталось только засыпать поле кварцевым песком и резиновым гранулятом, подключить опоры уличного освещения, установить ограждающие столбики, – сообщили в пресс-службе мэрии.

Поле имеет современное покрытие в виде искусственной травы, три беговые дорожки и сектор для горизонтальных прыжков.


За последние два года в Улан-Удэ физкультурно-оздоровительные комплексы построили на территории школ №18, 57, 22, 43, 55, 13.

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