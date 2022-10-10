В микрорайоне Улан-Удэ будет своё мини-футбольное поле

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Спортивный объект появится в посёлке Солдатский



В Улан-Удэ по улице Восточная завершается строительство мини-футбольного поля. Дети и взрослые смогут поиграть в футбол и заняться физкультурой на поле с искусственным покрытием, тремя беговыми дорожками и сектором для горизонтальных прыжков.



В настоящий момент подрядная организация укладывает второй слой резинового покрытия на беговых дорожках, красит и наносит разметку. Также строители разравнивают футбольное поле песком, в ближайшее время его покроют искусственной травой.



- За последние два года в Улан-Удэ физкультурно-оздоровительные комплексы построили на территории школ №18, №57, №22, №43, №55, №13. Спортивные стадионы и площадки – на территории школ №7, №38, №64, №37, №14, №44, №5, №24 (первый этап), №46, №47, №12, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

