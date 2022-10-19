В Улан-Удэ откроется выставка о Джергинском заповеднике

Она расскажет об истории и природе заповедной территории



С 21 октября в Улан-Удэ начнёт работу выставка «Северный страж. Джергинский заповедник». Она откроется в музее природы Бурятии.



- В 2022 году исполнилось 30 лет со дня создания государственного заповедника «Джергинский» – самого молодого заповедника Бурятии. Заповедная территория находится на стыке трёх крупных горных массивов: Баргузинского хребта с его снежными пиками, Южно-Муйского и Икатского хребтов с их удивительными межгорными котловинами, где берёт своё начало могучая река Баргузин. Центральную часть заповедника занимает реликтовая ледниковая Амутская котловина. Здесь расположено множество крупных и мелких кристально чистых озёр. Решение о создании заповедника на базе существовавшего с 1974 года государственного заказника «Джергинский» было обусловлено необходимостью сохранения уникальных экосистем верховий реки Баргузин, в которых обитает множество редких видов животных и растений, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



На выставке посетители узнают об истории и причинах создания заповедника, о природных условиях и интересных представителях флоры и фауны заповедной территории. Также на выставке будут представлены чучела некоторых представителей животного мира – обитателей заповедника, а также сувенирная продукция.



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