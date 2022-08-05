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В районе Бурятии 90-летие отпраздновала ветеран труда

В районе Бурятии 90-летие отпраздновала ветеран труда
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Юбиляр – участница трудового фронта в годы Великой Отечественной войны

В Заиграевском районе Бурятии 90-летний юбилей отметила Галина Нефедовна Краснопеева.

Родилась именинница в селе Унэгэтэй Заиграевского района в 1932 году. Когда началась война, девочка успела закончить первый класс, но в свои 9 лет стала настоящей помощницей для родителей: с утра до вечера занималась огородом. Во время войны отец остался в колхозе, мать занималась овощеводством.

- Когда закончилась война, мы кричали «ура» и бежали вслед за взрослыми, которые с флагами собирались у сельсовета, - вспоминает Галина Нефедовна. - Жизнь начала налаживаться, но в 1947 году оборвалась жизнь мамы, и мы со старшим братом и отцом остались на хозяйстве.

В 16 лет Галина отправилась на лесосплав на реку Уда. Вернувшись осенью, устроилась на плодоовощной завод разнорабочим, где 16 лет занималась заготовками и консервированием овощей и ягод. С 1964 года и до самой пенсии работала в совхозных теплицах, выращивала огурцы. Её неустанный труд отмечен многими благодарностями, является участником трудового фронта в годы Великой Отечественной войны, имеет звание «Ветеран труда».

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, у юбиляра есть дочь, двое внуков и уже подрастают правнуки.

Галину Нефедовну с юбилейной датой поздравили и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие годы представители совета ветеранов и отдела соцзащиты по Заиграевскому району. Ей вручили открытки от президента России и главы Бурятии, свидетельство о предоставлении единовременной выплаты участнику трудового фронта и подарок.
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